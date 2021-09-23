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Нардепка "ЄС" Сюмар щодо ухвалення закону про олігархів: Стефанчук зробив серйозну заявку на крісло спікера і заодно заробив собі на кримінальну справу

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Нардепка "ЄС" Вікторія Сюмар заявила, що перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вчинив злочин, а саме перешкоджав діяльності народного депутата, коли відмовився надати слово авторам поправок під час розгляду в парламенті законопроєкту про олігархів.

Про це вона заявила на своїй сторінці у фейсбуку, коментуючи розгляд у Верховній Раді законопроєкту про олігархів, передає Цензор.НЕТ.

"Руслан Стефанчук зробив серйозну заявку на спікерське крісло і… заодно заробив собі на кримінальну справу, за перешкоджання діяльності народного депутата. Через ненадання слова авторам правок в постатейному розгляді. А воно, до речі, передбачено Регламентом", - розповіла вона.

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"В Україні влада рано чи пізно стає опозицією. Варто було б пам’ятати "дохтуру юридичних наук" А взагалі слуги дивовижно уникають обговорення свого типу "антиолігархічного закону", аби люди не почули наскільки це повна профанація з популістською назвою", - резюмувала Сюмар.

Нардепка ЄС Сюмар щодо ухвалення закону про олігархів: Стефанчук зробив серйозну заявку на крісло спікера і заодно заробив собі на кримінальну справу 01
Нардепка ЄС Сюмар щодо ухвалення закону про олігархів: Стефанчук зробив серйозну заявку на крісло спікера і заодно заробив собі на кримінальну справу 02

Раніше Рада ухвалила закон про олігархів. Напередодні "Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення Регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

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Топ коментарі

  • Dietrich Berg
    А когда Зеля списал 100 миллиардов гривень долгов облгазам, которые принадлежат олигархам (законопроект 3508-д), а людям ничего не списали - это тоже борьба с олигархами???
  • Підлога Маккартні
    Если бы вместо Шерифа в машине сидел Стефанчук, то киллер бы не промахнулся. В такую тушу и слепой попадет
  • Герхард
    Так такого бегемота надо из АГС расстреливать.
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