Легені уражені на 80%: у Львові лікарі рятують 5-річну дівчинку з COVID-19
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".
Зараз вона під апаратом штучної вентиляції легенів
"У дівчинки двобічна полісегментарна пневмонія, викликана SARS-CoV-2, сепсис, дихальна, серцево-судинна і поліорганна недостатність, РДС ІІІ ступеня. Легені дитини уражені на 80%", - говориться в повідомленні пресслужби Охматдиту.
У той же час спочатку у дитини були симптоми звичайного захворювання - нежить, кашель. Але потім стан стрімко погіршився, з району його госпіталізували в обласний Охматдит.
Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати життя дівчинки.
Всього в установі перебуває 13 дітей з коронавірусом.
Фахівці закликають батьків, які фіксують у своїх дітей ознаки ГРВІ, грипу, коронавірусу, звернутися до лікаря. Лише фахівець може визначити причину захворювання та призначити адекватне та ефективне лікування. Водночас зволікання та самолікування можуть призвести до незворотніх наслідків.
І хоча вважається, що діти не перебувають у групі ризику та легше переносять коронавірус, але у кожного хвороба протікає індивідуально.