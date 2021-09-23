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Під час розгляду закону про олігархів спілкувався з Разумковим, він казав, що це "жорстка процедура", - "слуга народу" Арахамія

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Під час розгляду закону про олігархів спілкувався з Разумковим, він казав, що це "жорстка процедура", - "слуга народу" Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спілкувався зі спікером Дмитром Разумковим під час розгляду законопроєкту про деолігархізацію.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав під час спілкування з журналістами.

За словами нардепа, Разумков сказав, що "процедура така жорстка".

"Особливо коли "ЄС" оточила Стефанчука і фактично заважала йому працювати - кричали щось у вуха. Не дуже це було по-парламентському. Думаю, Разумков не підтримував би таку процедуру. Якби він був на роботі, ми б наполягали (на процедурі. - Ред.), і це була б фінальна крапка навантаження в наших розбіжностях, точка неповернення. Це б означало, що тоді повернення до миру немає. А зараз є. Все нормально", - підкреслив парламентар.

Нардеп зазначив, що фракція чекає, поки Разумков одужає, щоб зустрітися.

"Сідатимемо і спілкуватимемося з Разумковим, як нам жити далі. Може, і в Трускавці. Він написав - якщо запросять (приїде. - Ред.). Ми ще не запрошували. Потрібно ж від фракції запрошувати. Потрібно її питати", - додав Арахамія.

Також читайте: Нардепка "ЄС" Сюмар щодо ухвалення закону про олігархів: Стефанчук зробив серйозну заявку на крісло спікера і заодно заробив собі на кримінальну справу

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов
    Революція Гідності дала нам шанс вийти з феодалізму. Всі п`ять років правління демократичної влади феодали планували реванш. Він стався. Я поняття не маю, як це можна побороти. А головне, чи потрібно це людям?..Не буде ладу в Україні, будемо біднішати, деградувати та розчинятись у Московії - це карма. Коли хворий не хоче лікуватись - йому не допоможуть ніякі ліки та лікарі.(с)

  • Tychus Findlay
    Разумков виявився найхитрішим з зелених. Як учень у школі, який раптово хворіє перед контрольною роботою))
  • Маркиз
    Як АМКУ "пробачив" компаніям Коломойського 5 мільярдів гривень штрафів

    Антимонопольний комітет уже майже рік очолює Ольга Піщанська - подруга дружини президента Володимира Зеленського.
    За збігом обставин, АМКУ за цей час "пробачив" компаніям Ігоря Коломойського штрафів на майже 5 мільярдів гривень.
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