Спонсором атаки на "Голос" був Офіс Президента, сьогодні це доведено, - Рудик

Сьогодні під час розгляду так званого закону про олігархів три опозиційні фракції - ЄС, "Батьківщина" і "Голос" - вимагали відсторонення голови на час хвороби Разумкова - першого віцеспікера Стефанчука.

Стефанчук заблокував розгляд поправок до закону від опозиції, зробив спробу зруйнувати права опозиції.

Крім фракції "Слуга народу", проти відсторонення Стефанчука голосувала так звана група "Справедливість" у складі Олександри Устінової, Андрія Шараскіна, Романа Лозинського, Юлії Клименко, Соломії Бобровської, Ярослава Юрчишина, Володимира Цабаля, Ольги Стефанишиної, Галини Васильченко та Наталії Піпи.

"Як ми і казали, тепер відомо, хто є спонсором атаки на "Голос". Це Офіс Президента, який купив депутатів - розкольників" - заявила лідерка "Голосу" Кіра Рудик.

Нагадаємо, раніше депутатки "Голосу" Наталія Піпа та Галина Васильченко отримали фінансування на свої округи від Офісу Президента.