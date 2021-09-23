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Зеленська на фестивалі на честь сторіччя Компартії Китаю: Це нова глава співпраці наших країн

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Зеленська на фестивалі на честь сторіччя Компартії Китаю: Це нова глава співпраці наших країн
Перша леді України у форматі відеозвернення взяла участь у відкритті Пекінського кінофестивалю, основною темою якого є сторіччя заснування Комуністичної партії Китаю.

Про це повідомляє китайський урядовий ресурс China.org.cn, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вірю, що кіно- і телеіндустрія відкриє нову главу в китайсько-українській співпраці ... BJIFF стане не лише чудовим прикладом поглибленого обміну думками між кінематографістами й іншими секторами двох країн, але і важливою платформою для культурного співробітництва між Китаєм і Україною", - сказала Зеленська в зверненні.

Один з організаторів фестивалю - державна медіакомпанія КНР China Media Group. У 2018 році вона підписала угоду про міжнародну стратегічну співпрацю з пропагандистським інформагентством "Росія сьогодні". З боку РФ угоду прописував пропагандист Дмитро Кисельов, на церемонії підписання були присутні президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Ахрєнєть!!! В Україні Компартія заборонена, а "перша б*єді" приймає участь у святкуванні сторіччя створення компартії! У них "зайо*и в голові" - "сімейне?!!!
  • Valery Greff
    Пусть шапку одолжит на съездить:

  • Підлога Маккартні
    Аграхимия дайот дабро
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