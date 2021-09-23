Закон про олігархів набере сили через пів року. РНБО має забезпечити роботу "інструментів фінансової розвідки", - Арахамія

Закон про деолігархізацію вводиться в дію через пів року, тому що РНБО має провести відповідну підготовку.

Про це сьогодні в кулуарах Ради заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, РНБО підготував тестовий режим реєстру олігархів, але ще потрібно забезпечити роботу "інструментів фінансової розвідки".

"Крім того потрібно надати час потенційним олігархам, вони ж ще не декларувалися, як чиновники, це складний процес, я кажу це як людина, яка заповнює декларацію, тому я вважаю, що це здоровий термін для імплементації норм цього закону", - підкреслив нардеп.

Арахамія заявив, що якщо опозиція називає цей закон фейком, то не треба було боятися його ухвалення.

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Відповідаючи на запитання, як будуть декларуватися зустрічі олігархів із чиновниками, лідер фракції "СН" сказав: "Давайте подивимося, які будуть прийняті підзаконні акти, тоді будемо на цю тему дискутувати. Мені поки не відомо".

За його словами, це перший "рамковий закон" в антиолігархічному пакеті.

Як повідомлялося, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.