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Сховок з 2 кг вибухівки та гранатами виявлено у "громадського активіста" на Львівщині, - СБУ. ФОТО

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СБУ виявила у Львівській області захований арсенал з бойовими засобами ураження. Зі схованки вилучено майже 2 кг пластиду, тротилові шашки і вибухові пристрої.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ у Львівській області.

Сховок з 2 кг вибухівки та гранатами виявлено у громадського активіста на Львівщині, - СБУ 01

"Схованка була на території проживання місцевого жителя, який позиціонує себе як громадський активіст", - сказано в повідомленні.

Сховок з 2 кг вибухівки та гранатами виявлено у громадського активіста на Львівщині, - СБУ 02

Під час огляду схованки, облаштованої в прибудинковому будівництві приватного домоволодіння, правоохоронці, серед іншого, виявили:

- 3 гранати РГ-42 і Ф-1,
- електродетонатори,
- шумові гранати,
- понад 100 патронів калібру 5,45 мм.

Співробітники СБУ встановлюють джерела надходження засобів ураження.

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Топ коментарі

  • Юрій Поліщук 3d0ab891
    Дайте вгадаю, на жодному предметі з сховку не буде жодного відбитку активіста. Про пластид взагалі хохма, це не тротил щоб в АТО валявся. Бачу не наша влада переходить до режиму терору незгодних.
  • Игорь Билык
    Срочно на митинг в поддержку этого святого человека. И нац дружину зовем, они тоже часто невинно обвиняемы. Давно пора всем кто называет себя волонтером, патриотом, активистом выдать разрешение на криминал. Заслужили.
  • Дмитро Піталов
    Подивіться останній ролік Бігуса про голову інституту судових експертів, які доречі робили експертизу на Ріфа... отож...
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