Сховок з 2 кг вибухівки та гранатами виявлено у "громадського активіста" на Львівщині, - СБУ. ФОТО
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СБУ виявила у Львівській області захований арсенал з бойовими засобами ураження. Зі схованки вилучено майже 2 кг пластиду, тротилові шашки і вибухові пристрої.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УСБУ у Львівській області.
"Схованка була на території проживання місцевого жителя, який позиціонує себе як громадський активіст", - сказано в повідомленні.
Під час огляду схованки, облаштованої в прибудинковому будівництві приватного домоволодіння, правоохоронці, серед іншого, виявили:
- 3 гранати РГ-42 і Ф-1,
- електродетонатори,
- шумові гранати,
- понад 100 патронів калібру 5,45 мм.
Співробітники СБУ встановлюють джерела надходження засобів ураження.