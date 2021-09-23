Останки людини, яка загинула в 2014 році біля Слов'янська, передано на окуповані території, - українська делегація в ТКГ. ФОТО
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Українська сторона передала рідним, які проживають на окупованій території, останки чоловіка, який загинув у 2014 році в ході війни на Донбасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук Української делегації для участі в Тристоронній контактній групі.
"Як ініціатива доброї волі і в рамках діяльності Гуманітарної підгрупи ТКГ українська сторона передала останки людини, яка загинула в ході конфлікту: - Мялкіна Анатолія Володимировича, який зник безвісти в червні 2014 року в районі Слов'янська Донецької області. Останки передані його матері, яка проживає на тимчасово окупованій території", - йдеться в повідомленні.