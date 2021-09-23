Хворих на коронавірус у Києві прийматимуть 16 лікарень, - КМДА

На сьогодні в столиці визначили 16 медичних установ для госпіталізації пацієнтів з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У цих закладах розгорнуто 4192 ліжка, 96% яких забезпечені централізованим киснем. Крім того, місто визначило дві резервні лікарні, які також зможуть приймати хворих на COVID-19 у разі загострення ситуації. А це ще 1118 додаткових ліжко-місць", – додала вона.

Зазначені заклади охорони здоров’я забезпечені необхідним медичним обладнанням та медикаментами.

Станом на 23 вересня завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком СОVID-19 – 20%.

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