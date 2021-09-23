Від початку доби зафіксовано 1 російський обстріл біля Південного, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби, 23 вересня, збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил.