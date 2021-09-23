ВР відхилила законопроєкт, що стосується фіскального тиску

Верховна Рада на позачерговому засіданні відхилила законопроєкт, що стосується фіскального тиску.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Зокрема, за прийняття за основу проєкту закону Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій проголосували 117 депутатів за необхідних 226, за спрямування в комітет на повторне перше читання - 132.

Таким чином, документ вважається таким, що відхилений.

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Виступаючи з місця, нардеп "СН", глава фінансового комітету Данило Гетманцев звинуватив авторів законопроєктів, які сьогодні виносяться в зал, в тому, що вони пропонують застарілі документи.

"Зараз ви тупо піаритеся на трибуні парламенту", - підкреслив він.