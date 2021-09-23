Самопроголошеного "мера" Макіївки Голощапова звинуватили в сепаратизмі
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Звинувачення висунуто заочно - сам Голощапов перебуває на окупованій території.
"Від січня 2015 року зловмисник навмисно й активно співпрацює з окупаційною владою РФ, а саме - до травня 2019 обіймав посаду так званого голови адміністрації Гірницького району Макіївки, а з травня 2019 року стало псевдоголовою адміністрації міста", - сказано в повідомленні прокуратури.
Дії Голощапова кваліфіковані за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність України). Покарання за цією статтею - від 5 до 10 років позбавлення волі.
Як зазначають у прокуратурі, підозрюваний забезпечує реалізацію в Макіївці функцій місцевої влади, узурпованої окупантами, зокрема, бере участь у проведенні мобілізаційної роботи із залученням населення до складу незаконних збройних формувань, формує т.зв. місцевий бюджет і "пропагує ідеї, спрямовані на створення позитивного іміджу псевдореспубліки".