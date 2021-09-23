Мінцифри і Microsoft працюють над створенням хмарної інфраструктури на території України

Міністерство цифрової трансформації й американська компанія Microsoft працюють над створенням хмарної інфраструктури на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба міністерства.

"Під час зустрічі в Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський і президент корпорації Microsoft Бред Сміт обговорили можливість розвитку хмарної інфраструктури Microsoft в Україні.

Команда Мінцифри працює над тим, щоб дані українців зберігалися на хмарних сервісах на території України", - сказано в повідомленні.

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У міністерстві нагадали, що в 2020 році було підписано Меморандум про співпрацю з Microsoft. Одна з пріоритетних цілей - створення і розвиток хмарної інфраструктури Azure на території України.

"Microsoft має кращі пропозиції продуктів і рішень для забезпечення держорганів, які вони активно впроваджують у різних країнах", - додали в міністерстві.