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Розчаровані графіком конкурсу в Етичну раду Вищої ради правосуддя, - посли G7

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Розчаровані графіком конкурсу в Етичну раду Вищої ради правосуддя, - посли G7
Посли країн "Великої сімки" закликають забезпечити висунення експертів в Етичну раду Вищої ради правосуддя, а також звертають увагу на законопроєкт про вдосконалення процедури діяльності Конституційного Суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Twitter послів G7 в Україні.

"Посли G7 продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні із занепокоєнням. Вони з розчаруванням звертають увагу на графік конкурсу Ради суддів для відбору кандидатів в Етичну раду Вищої ради правосуддя після того, як міжнародні партнери висунули своїх кандидатів. Запропонований графік не відображає важливості і невідкладності цієї реформи. Посли продовжують закликати Раду суддів і всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів в Етичну раду ВРП", - сказано в повідомленні.

Крім того, посли стурбовані законопроєктом №4533, підкреслюючи, що реформа Конституційного Суду повинна забезпечити прозорий, конкурентний відбір нових суддів КС і гарантувати тимчасове збільшення вимог до голосування, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

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"Всебічна судова реформа залишається найважливішим пріоритетом для G7 як така, що має вирішальне значення для успіху всіх реформ в Україні та виконання вимог народу України. Проведення цих реформ поліпшить інвестиційний клімат і здатність виконувати міжнародні зобов'язання", - підкреслюють дипломати.

Топ коментарі

  • jklpqrs
    Какой график? Скоморох не спит ночами, выбился из сил, требует изменения правил мировой цивилизации и вспоминает прошлое старых дедов. А вы тут со своим графиком суетесь...
  • M M 99e94582
    Не волнуйся. Ни к кому Украина не прислушивается, кроме Кремля и Коломойского.
  • olele
    ото під себе вони кічі підвищеної комфортності вже й наготували

    Левко Лук'яненко, jr.@ChetVic

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    3 ч





    цитую з тєлєгі
    Діалог депутатів у Раде зараз:
    "- Ну Стефанчук килограмма три весу потеряет сегодня...
    - Ничего, наберёт обратно за три года в СИЗО"
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