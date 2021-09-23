Розчаровані графіком конкурсу в Етичну раду Вищої ради правосуддя, - посли G7

Посли країн "Великої сімки" закликають забезпечити висунення експертів в Етичну раду Вищої ради правосуддя, а також звертають увагу на законопроєкт про вдосконалення процедури діяльності Конституційного Суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Twitter послів G7 в Україні.

"Посли G7 продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні із занепокоєнням. Вони з розчаруванням звертають увагу на графік конкурсу Ради суддів для відбору кандидатів в Етичну раду Вищої ради правосуддя після того, як міжнародні партнери висунули своїх кандидатів. Запропонований графік не відображає важливості і невідкладності цієї реформи. Посли продовжують закликати Раду суддів і всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів в Етичну раду ВРП", - сказано в повідомленні.

Крім того, посли стурбовані законопроєктом №4533, підкреслюючи, що реформа Конституційного Суду повинна забезпечити прозорий, конкурентний відбір нових суддів КС і гарантувати тимчасове збільшення вимог до голосування, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

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"Всебічна судова реформа залишається найважливішим пріоритетом для G7 як така, що має вирішальне значення для успіху всіх реформ в Україні та виконання вимог народу України. Проведення цих реформ поліпшить інвестиційний клімат і здатність виконувати міжнародні зобов'язання", - підкреслюють дипломати.