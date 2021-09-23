Рейтинг партій: "Слуга народу" - 20%, "ЄС" - 17,4%, ОПЗЖ - 11,6%, "Батьківщина" - 10,8%, - опитування КМІС

Шанс потрапити до Верховної Ради вперше отримали партії "Сила і честь", "Опозиційний блок", "Радикальна партія" та "Українська стратегія Гройсмана".

Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з ним, лідери рейтингу партій не змінилися. "Слугу народу" готові підтримати 20% тих, хто пішов би на вибори і вже визначився з вибором, "Європейську солідарність" - 17,4%, "ОПЗЖ" - 11,6%, "Батьківщину" - 10,8%, "силу і честь" - 7,8%

При цьому деякі партії, які ще в червні були готові підтримати менше 5% виборців, тепер отримали шанс пройти в парламент.

Так, за "Опозиційний блок" готові віддати голоси 5,5% тих, хто готовий іти на дільниці і визначився з вибором (на початку червня було 4,2%), "Радикальну партію" і "Українську стратегію Гройсмана" - по 5% (на початку червня було по 4,2%).

Читайте також: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 20,2%, ОПЗЖ - 18,3%, "Батьківщина" - 16%, "ЄС" - 14,2%, "Сила і честь" - 6,3%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Опитування проводилося впродовж 10-15 вересня методом телефонних інтерв'ю. Опитано 2002 респонденти, що мешкають в усіх регіонах України, крім окупованих територій Криму і Донбасу. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.