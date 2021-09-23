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У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток об'єктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

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У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток об'єктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Суддя Дніпровського апеляційного суду Наталія Деркач могла не задекларувати майже десяток квартир, земельних ділянок та офісних приміщень. Майно, як заявили в ЗМІ, офіційно належить цивільному чоловіку судді Олександру Чернишу, з яким Деркач живе вже не один десяток років і виховує дочку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Зазначається, що в офіційному шлюбі пара не перебуває і глава Дніпровського апеляційного суду в деклараціях співмешканця не вказує.

У свої фінансові звіти Деркач внесла лише три залізні гаражі, квартиру в рідному для неї Кривому Розі і квартиру дочки, де вона нібито проживає.

"У судді досить хороший оклад і відносно невеликі грошові заощадження. Але це лише та частина майна, яка "б'ється" з офіційними доходами Деркач", - сказано в статті.

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Журналісти припустили, що велика частина багатств записана саме на Черниша: від великого заміського будинку до десятків об'єктів житлової та комерційної нерухомості.

У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток обєктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ 01

У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток обєктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ 02

Чим же займається чоловік судді? Раніше Олександр Черниш займався пасажирськими перевезеннями. На нього були зареєстровані кілька переобладнаних під маршрутки автомобілів.

У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток обєктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ 03
У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток обєктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ 04

На Черниша оформлені також квартири та нежитлові приміщення. Наприклад, у Кривому Розі - дві квартири (три- і двокімнатна) по вулиці Металургів. Приміщення суміщені і використовуються як офіс.

У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток обєктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ 05

Ще дві житлові квартири Черниша в Кривому Розі - це 4-кімнатна по вулиці Балакіна і 2-кімнатна по вулиці 20-го партз'їзду.

Комерційна нерухомість у чоловіка в Кривому Розі також є - на вулиці Косіора, заявили журналісти. Приміщення складається з двох поверхів і вбудоване в перший поверх чотириповерхового будинку.

У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток обєктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ 06

На тій же вулиці на ім'я Олександра Черниша зареєстровано ще одне нежитлове приміщення.

У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток обєктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ 07

На вулиці Землячки - знову перероблена під офісне приміщення квартира.

В цьому ж будинку чоловікові судді належить підвальне приміщення площею 82 квадратні метри.

У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток обєктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ 08

У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток обєктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ 09

За даними ЗМІ, живе сім'я в елітному передмісті Дніпра, в Обухівці, в будинку площею 400 квадратних метрів у лісі. Документи на нього (а також на найближчі земельні ділянки) оформлені на Черниша.

У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток обєктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ 10

У Києві у чоловіка є ще одна квартира - на вулиці Крушельницької.

Сама Деркач стверджує, що живе вона у квартирі дочки в центрі Дніпра.

Цікаво, що в декларації Деркач є три гаражі, але жодної машини. Зате авто, згідно з реєстрами, володіє той же Олександр Черниш.

Топ коментарі

  • jklpqrs
    Ничего необычного, но заголовок порадовал
  • alex orly
    Теж мені новина!!!!!!!!! Ви візьміть кожного суддю України, і не помилитесь, вони, пітараси, всі одним медом мазані!!!!!!!!
  • jklpqrs
    Что судья - пид@р@ска, это и так понятно. Думал будет хуже и она окажется пид@р@стом. Вот это было бы совсем худо.
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