У голови Дніпровського апеляційного суду знайшли десяток об'єктів нерухомості, зареєстрованих на співмешканця, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Суддя Дніпровського апеляційного суду Наталія Деркач могла не задекларувати майже десяток квартир, земельних ділянок та офісних приміщень. Майно, як заявили в ЗМІ, офіційно належить цивільному чоловіку судді Олександру Чернишу, з яким Деркач живе вже не один десяток років і виховує дочку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Зазначається, що в офіційному шлюбі пара не перебуває і глава Дніпровського апеляційного суду в деклараціях співмешканця не вказує.

У свої фінансові звіти Деркач внесла лише три залізні гаражі, квартиру в рідному для неї Кривому Розі і квартиру дочки, де вона нібито проживає.

"У судді досить хороший оклад і відносно невеликі грошові заощадження. Але це лише та частина майна, яка "б'ється" з офіційними доходами Деркач", - сказано в статті.

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Журналісти припустили, що велика частина багатств записана саме на Черниша: від великого заміського будинку до десятків об'єктів житлової та комерційної нерухомості.

Чим же займається чоловік судді? Раніше Олександр Черниш займався пасажирськими перевезеннями. На нього були зареєстровані кілька переобладнаних під маршрутки автомобілів.





На Черниша оформлені також квартири та нежитлові приміщення. Наприклад, у Кривому Розі - дві квартири (три- і двокімнатна) по вулиці Металургів. Приміщення суміщені і використовуються як офіс.

Ще дві житлові квартири Черниша в Кривому Розі - це 4-кімнатна по вулиці Балакіна і 2-кімнатна по вулиці 20-го партз'їзду.

Комерційна нерухомість у чоловіка в Кривому Розі також є - на вулиці Косіора, заявили журналісти. Приміщення складається з двох поверхів і вбудоване в перший поверх чотириповерхового будинку.

На тій же вулиці на ім'я Олександра Черниша зареєстровано ще одне нежитлове приміщення.

На вулиці Землячки - знову перероблена під офісне приміщення квартира.

В цьому ж будинку чоловікові судді належить підвальне приміщення площею 82 квадратні метри.

За даними ЗМІ, живе сім'я в елітному передмісті Дніпра, в Обухівці, в будинку площею 400 квадратних метрів у лісі. Документи на нього (а також на найближчі земельні ділянки) оформлені на Черниша.

У Києві у чоловіка є ще одна квартира - на вулиці Крушельницької.

Сама Деркач стверджує, що живе вона у квартирі дочки в центрі Дніпра.

Цікаво, що в декларації Деркач є три гаражі, але жодної машини. Зате авто, згідно з реєстрами, володіє той же Олександр Черниш.