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За Зеленського готові проголосувати 33,3% українців, за Порошенка - 16,8%, за Тимошенко - 10,3, - опитування КМІС

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За Зеленського готові проголосувати 33,3% українців, за Порошенка - 16,8%, за Тимошенко - 10,3, - опитування КМІС
Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, то більшість громадян України проголосували б за Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за даними опитування, 33,3% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором). Порівняно з квітнем його рейтинг виріс на 2,7%.

16,8% підтримали б П.Порошенка, 10,3% - Тимошенко, 9, б% - Ю.Бойка, 8,7% - І.Смєшка, 6,4% - Є. Мураєва, 5,7% - В .Гройсмана, 4,6% - О. Ляшка.

Підтримка інших кандидатів нижче 2%.

Читайте також: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 20%, "ЄС" - 17,4%, ОПЗЖ - 11,6%, "Батьківщина" - 10,8%, - опитування КМІС

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Топ коментарі

  • olele
    ...Дивовижно, чому Вову і ко не вчить історія. Чи вони уроки прогуляли, чи в принципі не здатні робити висновки. Ну підніміть статистику останніх років, подивіться: репресійний тиск на Порошенка щоразу піднімає йому рейтинг.

    Я була впевнена, що вони зробили висновки з минулого року і залишать ПП у спокої, сподіваючись, що його медійний капітал розтане сам собою. Але ж ні, слуг хтось кусає під хвостом, і вони галопом пропихають закон «про олігархів», з криками і стріляниною по мішенях. Навіщо, питається?

    Ну спробуйте викинути Пороха з політики. Давайте, забороніть «Європейську солідарність» чи не допустіть ПП до виборів. Миттєво, вже наступного дня ви отримаєте не розрізнені фракції та течії, а монолітний кулак «порохоботів» та співчуваючих. Дуже злий кулак, учасники якого вже не загадають, хто там проти кого написав чи хто кого забанив.
    Одним порухом руки ви все кристалізуєте країну, замалюєте напівтони. Поділите виборців на тих, хто за диктатуру, і тих, хто проти. І проведете чіткий знак рівності між Порошенком і свободою.

    У принципі, я тільки за. Якщо Вова хоче виконати всю роботу за нас, хто ми такі, щоб йому заважати?

    Тамара Горіха Зерня
  • Super Gut
    33% лохшар хотят чтобы их дальше грабили зеленые упыри.
  • Сергей Ворлог
    Никак не пойму за счет чего у Зели опять поднимается рейтинг, те кого я знаю плюются только при упоминании.
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