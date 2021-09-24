Голова Венеціанської комісії зателефонував Зеленському через закон про олігархів, - Офіс Президента
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Президента за підсумком телефонної розмови, ініційованої главою Венеціанської комісії.
"Голова Венеціанської комісії звернувся з проханням надати комісії проголосований текст закону в редакції, яка була підписана главою держави, для розгляду та підготовки відповідного висновку", - йдеться в повідомленні Офісу Президента.
Згідно з повідомленням української сторони, Зеленський і Букіккіо констатували "єдність підходів до необхідності розвитку в Україні верховенства права, демократії та реалізації судової реформи".
Пресреліз Венеціанської комісії оприлюднено не було.
Нагадаємо, Венеціанська комісія почала перевірку законопроєкту про олігархів 15 вересня на предмет відповідності Конституції і правам людини. Свій висновок вона мала надати до 15 грудня. Однак депутати фракції "Слуги народу" за підтримки груп "За Майбутнє" і "Довіра", близьких до олігархів Ігоря Коломойського і Андрія Веревського, відмовилися чекати висновків комісії і ухвалили проєкт у другому читанні 23 вересня.
24 вересня виявилося, що проєкт потребує повторного голосування через непоправні порушення процедури і виниклі правові колізії.