Кулеба про те, чому риторика України в ООН стала жорсткішою: "Нас не хотіли чути"

Риторика України на нинішній сесії Генасамблеї ООН стала більш жорсткою, оскільки просто закликати і попереджати світ про нові виклики, з якими Україна зіткнулася раніше за інших, марно - замість цього треба активно діяти і вести за собою вже сьогодні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Сучасний рівень глобальних викликів не залишає часу на зволікання, не залишає права на м'якість, не залишає можливості "відсидітися" в стороні. Ми в Україні зіткнулися з багатьма сучасними викликами раніше за інших. Взяти, наприклад, хоча б дезінформацію. Ми попереджали світ про цю загрозу ще в 2014 році, коли опинилися під катком російської пропаганди. Нас не хотіли чути. А через кілька років самі зіткнулися з тим, про що Київ уже давно говорив. Україна готова ділитися досвідом протидії гібридним загрозам, який ми отримали за понад сім років протистояння російській агресії. Але ми тепер точно знаємо: просто закликати і попереджати марно. Треба активно діяти і вести за собою вже сьогодні. Саме тому змінилася риторика України", - зазначив він.

Коментуючи участь української делегації в роботі Генасамблеї ООН, Кулеба зауважив, що "боротися зі змінами клімату в якомусь сенсі легше, ніж зайняти чітку позицію щодо силової зміни кордонів".

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"Зі змінами клімату зручно воювати, тому що вони не дадуть "здачі". А ось для чіткої позиції щодо Криму потрібно мати сміливість кинути виклик цілком конкретному постійному члену Ради Безпеки ООН", - написав він, маючи на увазі Росію. При цьому додав, що на це сміливості в ООН поки не вистачає. "Але ми працюємо над тим, щоб стимулювати її. І маємо на своєму боці майже півсотні держав, які не бояться називати кримські речі своїми іменами", - зазначив міністр.

За його словами, ООН, як і міжнародна політика в цілому, потребують змін. І виступ Президента показав: Україна не просто готова бути, а вже є драйвером цих змін.

Окупація Криму, наголосив Кулеба, - це глобальна, а не виключно українська проблема. Вона ставить під загрозу такі фундаментальні для ООН і світу принципи, як міжнародний мир і безпека, непорушність кордонів, свобода мореплавання, захист прав людини і прав корінних народів, екологічна безпека. У Криму сьогодні, процитував міністр слова Президента, "замість фауни і флори - флот і солдати".

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"ООН повинна активніше реагувати на злочинні дії Росії", - зазначив він, нагадавши, що в результаті російської агресії загинули вже близько 15 тис. осіб.

Як повідомлялося, в рамках 76-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку з 21 по 27 вересня проходить тиждень високого рівня, в якому беруть участь понад сто лідерів держав. 22 вересня в загальних дебатах Генасамблеї виступив Президент України Володимир Зеленський. Президент, зокрема, закликав "оживити" ООН і її статут, зазначивши, що Організація проявила слабкість у боротьбі з пандемією коронавірусу, проігнорувала участь у Кримській платформі, а також належним чином не зреагувала на роздачу Росією паспортів жителям окупованих територій України та залучення громадян України до виборів Держдуми.