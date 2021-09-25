Навчання за дистанційною формою не має впливати на зарплату вчителів, - Шкарлет

Учителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена при дистанційному викладанні, заявляє міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на офіційний сайт Міністерства освіти і науки, про це Шкарлет заявив під час спілкування з педагогами, перебуваючи у відрядженні в Маріуполі.

"Питання виплати заробітних плат нормоване в Кодексі законів про працю та Галузевій угоді між МОН та Профспілкою працівників освіти і науки", - наголосив міністр.

Також Шкарлет обговорив і питання вакцинації від COVID-19.

"Хочу знову і знову наголосити, що, вибираючи щеплення, ми вибираємо не тільки власне здоров'я, а й безпеку для всіх, хто нас оточує, в тому числі й дітей, і їхніх батьків теж", - зазначив міністр.

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