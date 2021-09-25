"Я його не надавала б", - кандидатка у канцлери Німеччини Бербок про дозвіл на транзит газу "Північним потоком-2"

Кандидат у канцлери Німеччини від "зелених" Анналена Бербок заявила, що не дозволить поставку газу з Росії по добудованому газопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УНІАН, про це вона розповіла новинному порталу The Pioneer.

"Я б не стала його давати", - сказала політик, кажучи про дозвіл щодо запуску трубопроводу.

Бербок зазначила, що такий запуск буде фатальним. Оскільки Росія використовує сировину як засіб тиску на Європу і особливо на Східну Європу. Водночас обіцянкам Росії, що транспортування газу через Україну після запуску "ПП-2" продовжиться, вірити не можна.

Бербок закликала федеральний уряд до більш жорсткого підходу до Росії.

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"Росія дуже неохоче поставляє газ у Європу. Режим Путіна хоче посилити політичний тиск, щоб швидше отримати дозвіл на запуск "потоку" і, таким чином, ввести трубу в експлуатацію", - пояснила кандидат від "зелених".

Більш того, Бербок вважає, що Німеччина зараз перебуває під тиском шантажу, про який країну попереджали.

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