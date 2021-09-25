ТСК у справі "вагнерівців" викликає Бутусова на заслуховування через його пост: "Будемо розбиратися. Настав час відповідальності"
Про це, як інформує Цензор.НЕТ, на сторінці у Facebook написала народний депутат "Слуги народу", голова ТСК Мар'яна Безугла.
Зазначимо, раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав, що за даними джерела видання, на засідання ТСК у справі "вагнерівців" колишній начальник ГУР МО Василь Бурба офіційно під протокол спростував "усі брехливі заяви, якими офіс Зеленського намагався понад рік приховати факт зради і заважати провалу спецоперації ".
Далі наводимо відповідь Безуглої повністю:
""Генерал" Бутусов написав свою версію, що вчора говорив на засіданні ТСК В. Бурба. Інформація не відповідає дійсності. Джерело вказується як "за даними джерел Цензор.НЕТ".
Які джерела?
Були присутні члени ТСК і В. Бурба. Це єдині джерела інформації про те, що було вчора. Засідання "грифовані". Підпадає під Закон про держтаємницю. Це кримінальна відповідальність.
Не думаю, що Василь Васильович буде давати фейковий варіант державної таємниці.
Ренат Кузьмін? Важко уявити дружбу ОПЗЖ із Бутусовим, але чому б і ні. Якщо розглядати як велику картину спроб ослаблення України як державного утворення, то цілком логічне навіть таке об'єднання.
Єдина "сенсація" про "утримання" розмов учора вийшла на телеграм-каналі Страна.UA (основний сайт проросійського видання заблокований рішенням РНБО з 20 серпня 2021).
Або ж просто Бутусов взяв і написав свою попередню версію, щоб якось, ну хоч якось "приліпитися" до роботи ТСК?
Хто він, свідок, інструмент чи свідомий агент російської спецоперації з дезінформації в Україні?
Будемо розбиратися.
Викликаю Юрія Бутусова на заслуховування. Час і місце буде повідомлено.
Прийшов час відповідальності за сказане, зроблене і зламане".