У зв'язку з нападом на Шефіра поліція перевіряє зброю у ветеранів у Кропивницькому, - Лінько

Ексдепутат ВР і ветеран АТО, а нині чинний заступник голови Кіровоградської облради Дмитро Лінько оприлюднив інформацію, що в зв'язку із замахом на Шефіра поліція перевіряє зброю у ветеранів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Лінько зазначив: "Приходжу додому. Через 5 хвилин дзвінок у двері - відкривайте, поліція! Ні, ну якби по мою душу, то мабуть не поліція, а ДБР як мінімум прийшло б - думаю я.

"Ми перевірити вашу зброю і патрони, в зв'язку з нападом на помічника президента".

Показав, перевірили. Питаю це так у всіх. Так, кажуть, ось списки на 77 аркушах. Це тільки по Кропивницькому.

Заглянув - навпроти учасників АТО особлива відмітка. "Ненадійних таваріщ" - як сказали би в КДБ. Ну, з таким підходом будуть шукати довго".

Нагадаємо, 22 вересня о 10 ранку поблизу с. Лісники під Києвом було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра, поранено водія. В автомобіль було випущено понад 10 куль. Постріли були здійснені з лісу з автоматичної зброї за ходом руху автомобіля.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних держав.