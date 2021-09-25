Ми не фіксуємо повернення російських військ із Білорусі після навчань "Захід-2021", - Залужний
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".
За його словами, попри те, що спільні навчання Росії та Білорусі закінчилися ще 16 вересня, війська РФ не поспішають повертатися назад у місця постійної дислокації.
"Попри те, що 16 вересня офіційно по телевізору показували, що відбулось урочисте закриття (навчань "Захід-2021". - Ред.), наразі ми не фіксуємо масового повернення у пункти постійної дислокації тих батальйонно-тактичних груп, які вийшли на підсилення. А їх було аж 19 на сьогодні, які з’явилися додатково насамперед під час проведення цих навчань і на території Республіки Білорусь, і на території Російської Федерації", – сказав Залужний.
За його словами, ці батальйонно-тактичні групи продовжують виконувати завдання у Південному військовому окрузі Росії. І кожна така група, за даними ЗСУ, налічує близько тисячі осіб.
"Вони не стоять з автоматами уздовж нашого кордону. Вони перебувають у відповідних районах, наближених до державного кордону", - уточнив він.
Залужний також додав, що деякі військові поверталися до місць дислокації для голосування на виборах до російської Держдуми, тому деякі переміщення фіксують. "Але розслаблятися зовсім ми наразі не можемо", - сказав Залужний.
Як відомо, масові військові навчання Росії і Білорусі тривали з 9 по 16 вересня.