Український військовослужбовець зазнав поранення унаслідок обстрілу позицій поблизу Мар'їнки, - штаб ООС

Один український військовослужбовець зазнав поранення унаслідок обстрілу російськими найманцями позицій Об'єднаних сил поблизу Мар'їнки (Донецька область) у суботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Поблизу Мар'їнки російські найманці зробили прицільний обстріл наших позицій зі стрілецької зброї. Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Йому надали невідкладну домедичну допомогу та евакуювали в госпіталь. Стан здоров'я - задовільний".

Зазначається, що від початку доби російські найманці двічі порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"У напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм і артилерійських систем калібру 122 мм", - повідомили в штабі.

Українські захисники придушували вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

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