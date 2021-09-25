Немає жодних заборон стріляти у відповідь на провокації російських терористів, - головком ЗСУ Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що українські військовослужбовці можуть відкривати вогонь у відповідь на обстріл із боку бойовиків і російських гібридних військ на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"ЗСУ виконують все, що їм необхідно, для того, щоб противник стріляв менше або взагалі не стріляв", - зазначив Залужний.

Він додав, що вогонь у відповідь - одна з причин, чому останнім часом кількість обстрілів із боку противника зменшилася.

"Як головнокомандувач ЗСУ кажу вам, що немає жодних заборон! Командири мають застосовувати всі наявні сили і засоби, наявні методи, які у них є, для того, щоб зберегти життя і здоров'я своїх підлеглих", - заявив Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, рішення про відкриття вогню у відповідь приймають командири на місці, і погоджувати їх із командуванням у Києві їм не треба.

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