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Немає жодних заборон стріляти у відповідь на провокації російських терористів, - головком ЗСУ Залужний

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Немає жодних заборон стріляти у відповідь на провокації російських терористів, - головком ЗСУ Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що українські військовослужбовці можуть відкривати вогонь у відповідь на обстріл із боку бойовиків і російських гібридних військ на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"ЗСУ виконують все, що їм необхідно, для того, щоб противник стріляв менше або взагалі не стріляв", - зазначив Залужний.

Він додав, що вогонь у відповідь - одна з причин, чому останнім часом кількість обстрілів  із боку противника зменшилася.

"Як головнокомандувач ЗСУ кажу вам, що немає жодних заборон! Командири мають  застосовувати всі наявні сили і засоби, наявні методи, які у них є, для того, щоб зберегти життя і здоров'я своїх підлеглих", - заявив Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, рішення про відкриття вогню у відповідь приймають командири на місці, і погоджувати їх із командуванням у Києві їм не треба.

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Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Бутусов в немилости у зеленого клоуна, с утра сайт лежал.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    контрснайперские группы тоже вернули? разведку вернули? БПЛ разрешают поднимать?
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    "Как главнокомандующий ВСУ говорю вам: нет никаких запретов! Командиры должны применять все имеющиеся силы и средства, имеющиеся методы, которые у них есть, для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье своих подчиненных", - заявил Залужный.
    Один вопрос: вот уже почти год с фронта идут сообщения о наших раненых и погибших. Где информация о зашкваренных рашоорках ответным огнем?
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