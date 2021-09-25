Автомобіль з українцями перекинувся у Польщі - одна людина загинула

Сьогодні в Польщі в селі Ліґота-Мала (поблизу м Олесніца ) перекинувся автомобіль, в якому перебували українці. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув один чоловік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сайт Olesnica.

Відомо, що унаслідок аварії загинув громадянин України, якому було приблизно 30 років. Рятувальники його реанімували, але, на жаль, він, найімовірніше, помер від великих травм.

"Попередні дані засвідчують, що він, можливо, не був пристебнутий ременем безпеки або рухався з перевищенням швидкості", - йдеться в повідомленні.

Через те, що машина перекинулася унаслідок аварії, поки не встановлено, що саме загиблий керував автомобілем.

Читайте також: У ДТП в Угорщині загинули п'ятеро людей, зокрема двоє українців, - ЗМІ

"Криміналісти взяли генетичний матеріал для дослідження, яке покаже, чи справді цей чоловік керував легковиком", - кажуть поліцейські.

Також відомо, що разом із загиблим в автомобілі Renault Scenic подорожували й інші іноземці. Усі вони громадяни України.

"Вони не зазнали серйозних травм", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Легковик у Дніпрі влетів на зустрічці в сміттєвоз: загинула молода дівчина. ВІДЕО+ФОТОрепортаж