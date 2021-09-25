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NASA готується перевести космічні програми із МКС на нові платформи

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NASA готується перевести космічні програми із МКС на нові платформи
Міжнародна космічна станція (МКС), яка працює 23 роки, на думку влади США, застаріває. Її експлуатація триватиме до 2030 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У підкомітеті з космосу й аеронавтики Палати представників Конгресу США відбулись онлайн-слухання, присвячені проблемі переходу програм NASA на нові космічні платформи.

Експлуатація МКС спочатку була запланована приблизно до 2024 року. Але такий перехід на нові платформи - включно з активним створенням приватних орбітальних апаратів - неможливо здійснити за короткий термін.

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"Я б хотіла наголосити на тій величезній цінності, яку становить створення наукової лабораторії в космосі, - поділилася із конгресменами своєю думкою Кейт Рубінс, жінка-астронавт, ветеран двох експедицій на МКС. - На борту станції ми можемо проводити дослідження, які на Землі просто неможливі. Я провела на МКС загалом  близько трьохсот діб, була там і як експериментаторка, і як піддослідна. Я можу з перших вуст засвідчити важливість позаземної лабораторії в природних умовах невагомості і її унікальні можливості для наукового прогресу. МКС наразі - єдине місце для подібних довгострокових досліджень і для випробування технологій, які мають допомогти нам зазирнути в далекі куточки космосу".

Проте останні досягнення SpaceX, Virgin Galactic та інших компаній продемонстрували, що майбутнє вивчення навколоземного простору - за приватними комерційними проєктами. Тому у відеоконференції, яка була організована комітетом Палати представників із вивчення космосу, взяли участь і керівники компаній, що надають технічні та логістичні послуги для NASA.

На їхню думку, завдання щодо забезпечення плавного переходу на нові модулі та засоби на орбіті сьогодні нагальніше, ніж у роки завершення програми Space Shuttle. Особливо з огляду на те, що конкуренція за першість у космосі з боку Китаю, Росії та інших держав, чи то засоби зв'язку, комерції або оборони, неухильно зростає.

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Все це означає, що роботи в учасників американських космічних програм щороку буде тільки додаватися. Наступним значним етапом має стати перенесення окремих вузлів і модулів МКС на інші платформи. Деталі цього плану викладено в останній доповіді НАСА, яка буде передана на розгляд Конгресу США найближчими тижнями.

Топ коментарі

  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    избавится от мкс это нормальное желание-это как избавится от телефона с трещиной в экране..да он работает пока,но ну его...надеюсь у коллективного "запада" хватит ума не пустить руских свиней в новую станцию
  • Люцифер
    Ордынцы будут напрашиваться на китайскую станцию.
  • Стопор
    ну и на чем полетят? на техзадании? Где конкурентный тяжелый носитель?
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