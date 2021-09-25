Турецькі друзі Зеленського "Онур" побудують аеродром у Дніпрі за 5,64 млрд грн - на 30% дорожче переможців попередніх торгів

Будувати аеродром у Дніпрі буде дружня Володимиру Зеленському турецька компанія "Онур" за 5,64 млрд грн, хоча за пів року до цього конкурентні торги завершилися на сумі на 30% меншій.

Про це йдеться в статті Юрія Ніколова на ZN, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато хто розцінив його як грошовий реверанс особисто Володимиру Зеленському. Бо пів року тому цей контракт отримала геть інша компанія — "Альтіс". Вона виграла його за 3,95 млрд грн, ще коли міністром інфраструктури був Владислав Криклій, і на аеродромний тендер допустили вісім дійсно потужних будівельних компаній", - зазначає автор.

Однак будівництву спочатку заважала місцева влада, саботуючи земельні рішення, а потім Антимонопольний комітет на два місяці зупинив будь-які виплати підряднику.

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Як наслідок, "Альтіс" вклав у підготовчі роботи власних 100 млн грн, після чого з ним розірвали контракт.

Новий тендер оголосили зі старою початковою сумою - 5,7 млрд грн, з якої "Альтіс" спустився до 3,95 млрд. Очікувалося, що його виграє фірма Олександра Бойка "Автомагістраль-Південь" - за чутками, улюблена компанія групи Кирила Тимошенка, але вона навіть не подавалася.

"Підряд із цинічною знижкою в 1% забрало ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" без будь-якого опору з боку іншого учасника - ТОВ "Ростдорстрой" (так, цього разу на торги більше ніхто не прийшов). У цьому місці нагадаємо: на попередньому тендері "Автомагістраль-Південь" до останнього рубалася з "Альтісом", програвши йому буквально кілька тисяч гривень. Тобто фірма Олександра Бойка теж планувала будувати аеродром у Дніпрі за 4 млрд грн. Але цього разу навіть не пішла торгуватися. І дозволила забрати 1,7 млрд грн маржі турецьким товаришам Зеленського, який гастролював із "кварталом" у їхньому готелі в Анталії, ще коли навіть не був президентом. І яким він після перемоги на виборах публічно пропонував віддавати будівельні підряди взагалі без тендерів. Закріпимо. Будівництво аеродрому у Дніпрі друзями президента коштуватиме на 1,7 млрд грн, або на 30%, дорожче, ніж обіцяли переможці справжніх конкурентних торгів. Це і є процент "Великого крадівництва" поганих бояр Зеленського у "Великому будівництві" хорошого царя Зеленського", - резюмує Ніколов.

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