Президент, глава його Офісу і нардепи не відповідатимуть за неподання декларації про контакти з олігархами, - Рябошапка про прийнятий закон
На це вказує у фейсбук-публікації ексгенпрокурор Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ.
"Але є 4 категорії осіб, які не нестимуть відповідальності за те, що не подаватимуть декларації про контакти між політиками/чиновниками й олігархами:
- президент,
- керівник Офісу президента і його заступники, помічники президента та його радники;
- народні депутати;
- олігархи.
Таким чином закон не завадить президентові, керівнику його Офісу, народним депутатам "рішати" з олігархами. Нікому з цих осіб нічого за порушення закону про "деолігархізацію" не буде", - підкреслив Рябошапка.
Він також наводить скриншот із цитатою із зазначеного законопроєкту, розміщеного на сайті "Слуги народу".
Нагадаємо, 23 вересня Рада ухвалила закон про олігархів.
"Слуга народу" вирішила розглядати законопроєкт про олігархів "швидким шляхом" і відмовилася розглядати подані до законопроєкту правки: "Як то кажуть, терпець увірвався". У відповідь, опозиція заявила про порушення регламенту ВР, заблокувала трибуну ВР і зажадала усунути Стефанчука від ведення засідання парламенту. У підсумку, Рада відмовилася відсторонити Стефанчука від ведення засідання парламенту і продовжила постатейне голосування за законопроєкт про деолігархізацію під крики опозиціонерів: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
24 вересня Разумков подякував Раді за підтримку його правки до закону про олігархів: "Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу в реєстр олігархів!" Однак з'ясувалося, що закон про олігархів будуть переголосовувати, бо під час його ухвалення врахували три правки (396,398,406), зокрема і цю правку Разумкова, які суперечать одна одній.