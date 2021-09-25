Білоруські силовики катували, гвалтували та вбивали затриманих на масових протестах, - ООН

Верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет висловила стурбованість придушенням інакомислення в Білорусі з боку режиму Лукашенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу "Голосу Америки".

У звіті, представленому на сесії Ради з прав людини в ООН у Женеві, зібрано дані про порушення прав людини в Білорусі з травня 2020 року.

За словами Бачелет, "уряд" Білорусі відмовив експертам ООН у допомозі щодо проведення розслідування, результати якого вона охарактеризувала як "шокуючі".

Дивіться також: Білоруські силовики подарували Лукашенку картину, на якій він та син Микола зображені з автоматами в руках. ФОТОрепортаж

"Я глибоко стурбована все більш жорсткими обмеженнями основних громадянських свобод, включно з рейдами поліції на організації, що представляють громадянське суспільство і незалежні засоби масової інформації, а також арештами і кримінальним переслідуванням правозахисників та журналістів", - заявила верховний комісар ООН із прав людини.

У звіті наголошується, що наразі в Білорусі понад 650 політв'язнів.

Минулого року, за даними ООН, було затримано близько 500 журналістів, щонайменше 68 із яких зазнали жорстокого поводження.

Мішель Бачелет також висловила стурбованість повідомленнями про жорстоке поводження і тортури, яким піддавалися заарештовані білоруси, зокрема і неповнолітні. Щонайменше четверо протестувальників померли під час утримання під вартою в міліції, йдеться у звіті.

Читайте також: Режим Лукашенка використовує мігрантів як гібридну зброю проти ЄС, - президент Євроради Мішель

В ООН також надходили повідомлення про сексуальне насильство, скоєне співробітниками правоохоронних органів, насамперед, але не виключно, щодо до жінок і дівчаток. За словами Бачелет, йдеться про сексуальне насильство, погрози сексуального насильства, психологічне насильство і сексуальні домагання як щодо жінок, так і чоловіків.

Після президентських виборів 2020 року тисячі людей втікали до сусідніх країн в пошуках притулку.

"Посол Білорусі в ООН в Женеві Юрій Амбразевіч, коментуючи доповідь, заявив, що експерти проігнорували в ній позицію уряду Білорусі", - наголошується в публікації.