Двох громадян України затримали в Нідерландах за підозрою в контрабанді людей

Вітрильну яхту з 11 мігрантами з Албанії на борту затримали біля берегів Північного моря. Обох капітанів судна - українців - затримала прикордонна поліція за підозрою в контрабанді людей.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa, передає Цензор.НЕТ.

Вітрильну яхту з 11 мігрантами з Албанії на борту перехопили біля міста Оуддорпа в нідерландській провінції Зеландія. Судно прямувало до Великої Британії.

Зазначається, що спочатку мігранти намагалися сісти на контейнерні кораблі в портах Іджмуйдена, Хук-ван-Холланда чи Роттердама. Однак, за словами правоохоронців, зараз контрабандисти людей дедалі частіше намагаються переправити вітрильними яхтами.

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"Останнім часом було зупинено кілька парусних суден контрабандистів біля берегів Нідерландів", - заявив представник поліції інформагентству ANP.