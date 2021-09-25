Двох громадян України затримали в Нідерландах за підозрою в контрабанді людей
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Вітрильну яхту з 11 мігрантами з Албанії на борту затримали біля берегів Північного моря. Обох капітанів судна - українців - затримала прикордонна поліція за підозрою в контрабанді людей.
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa, передає Цензор.НЕТ.
Вітрильну яхту з 11 мігрантами з Албанії на борту перехопили біля міста Оуддорпа в нідерландській провінції Зеландія. Судно прямувало до Великої Британії.
Зазначається, що спочатку мігранти намагалися сісти на контейнерні кораблі в портах Іджмуйдена, Хук-ван-Холланда чи Роттердама. Однак, за словами правоохоронців, зараз контрабандисти людей дедалі частіше намагаються переправити вітрильними яхтами.
"Останнім часом було зупинено кілька парусних суден контрабандистів біля берегів Нідерландів", - заявив представник поліції інформагентству ANP.