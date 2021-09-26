Нардеп ОПЗЖ Шуфрич купив 60% акцій "Першого незалежного", створеного співробітниками "каналів Медведчука"

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя", голова парламентського комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич став власником 60% акцій телеканалу "Перший незалежний". Його створили колишні співробітники підсанкційних каналів, яких пов'язують із однопартійцями Шуфрича - Тарасом Козаком та Віктором Медведчуком.

Про це 24 вересня повідомила пресслужба Шуфрича, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Як пояснив політик, своїми діями він хоче "підтримати журналістський колектив у його прагненні говорити правду, якою б вона не була". Також Шуфрич підписав "згоду про своє невтручання в редакційну політику журналістського колективу".

Як уточнив сайт одного з підсанкційних телеканалів "112 Україна", Шуфричу належить 60% акцій "Першого незалежного", решта 40% перебувають у власності трудового коллективу.

Читайте також: Нардеп "Голосу" Юрчишин подав заяву в поліцію на Шуфрича, який виступив в ефірі каналу "Росія 1". ДОКУМЕНТ

Також журналісти телеканалу передали Шуфричу листа з проханням про захист. Політик зі свого боку пообіцяв, що "зробить все можливе, щоб допомогти журналістам".

За тиждень до придбання Шуфричем мажоритарної частки "Першого незалежного" стало відомо, що Службу безпеки України зацікавила структура власності телеканалу та попросила Нацраду з питань телебачення та радіомовлення провести перевірку.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) про введення санкцій проти Тараса Козака - народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" і соратника Віктора Медведчука.

Під санкції потрапили і 8 компаній, які володіють телеканалами ZIK, "112 Україна" і NewsOne. Формально їх пов'язували з Козаком, але неофіційно також і з Медведчуком. В Офісі Президента заявляли, що підставою для блокування каналів стали отримані РНБО від СБУ докази їхнього тривалого фінансування з Росії.

Читайте також: Верховний Суд зажадав від ОП письмові пояснення про процедуру застосування санкцій до Медведчука

У кінці лютого стало відомо, що заблоковані канали "пулу Медведчука" ZIK, Newsone і "112-Україна" створюють новий канал на базі львівського "Першого незалежного". Колектив "Першого незалежного" виступив проти його продажу. Новий телеканал Медведчука розпочав мовлення 26 лютого, і через годину після початку мовлення його відключили зі супутника. Зараз він мовить тільки в YouTube.

"Перший незалежний" очолили співробітники підсанкційних телеканалів - "112 Україна", NewsOne і ZIK. Телеканал був у власності компанії "Тайм медіа", засновником і керівником якої є Роман Любицький.

Проте 24 лютого змінився власник каналу - ним стало товариство з обмеженою відповідальністю "Медіахолдинг новини". Компанія 18 лютого зареєструвала 100 працівників "каналів Медведчука".

Саме про нього перед цим писав міністр культури Олександр Ткаченко, зазначивши, що "Медведчук і Ко шукають юридичні способи, щоб знову запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір".

Читайте також: Медведчук подав другий позов до України в ЄСПЛ, - Кузьмін

Згідно з Єдиним державним реєстром, розмір внеску до статутного фонду каналу становить 375 тисяч гривень, хоча статутний капітал "Медіахолдинг новини" - 100 гривень.

Як пише "Детектор.Медіа", поки що незрозуміло, співвласником якої саме компанії стане Шуфрич - "Тайм медіа" або "Медіахолдинг новини". У реєстрі поки що не відображені зміни структури їхньої власності.