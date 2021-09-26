За минулу добу поранено одного воїна, найманці РФ чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб

Від початку неділі, 26 вересня, російські найманці на Донбасі не порушували режим припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу Операції об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби, 26 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - зазначено у звіті.

При цьому збройні формування РФ 4 рази порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонені Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в напрямку Верхньоторецького противник вів вогонь із заборонених мінометів калібру 120 мм та артилерійських систем калібру 122 мм. Поблизу Мар’їнки російські найманці здійснили прицільний обстріл українських позицій зі стрілецької зброї. У районі Лебединського окупанти застосували заборонені міномети калібру 82 мм, стрілецьку зброю, а також ручні та станкові протитанкові гранатомети. В бік Водяного ворог вів обстріли зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я - задовільний.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння", - підкреслили в штабі.

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