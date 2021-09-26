Новини

Зеленський привітав Усика: "Україна повертає своє!"

11 421171
Президент України Володимир Зеленський привітав нового чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика з перемогою над британцем Ентоні Джошуа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

"Україна повертає своє! Чемпіонські титули WBA, IBF, IBO, а також WBO – знову, як це і має бути, належать українцю! Саня, дякую! Всі ми не спали, всі ми не сумнівались, всі ми не стримували емоцій!" - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Усик і Ломаченко подарували російському реперу Басті футболку і бейсболку. ФОТО

Зазначимо, бій став для Усика третім у суперважкій вазі. Раніше він перемагав Чазза Візерспуна (технічним нокаутом) і Дерека Чісору (за очками).

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    З Днем Народження, Гетьмане !
  • Ksenia VB
    В коцапів мало слов'янського.
    Більш слов'яни то поляки, чехи, словаки... Чогось до них ватяне опудало не надто братається.
  • Rhodesian
    Зе-дурник заискивает и набивается в "друзья" к ватаману =)
    Вован, у него уже есть лепший "друг", - Шарик, место занято)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини