В Україні за добу від COVID-19 померли 69 осіб, зафіксовано 4647 нових випадків зараження, одужали 983 людини

В Україні станом на ранок неділі, 26 вересня, зафіксовано 4647 нових випадків захворювання на COVID-19, видужала 983 людини, 69 померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ України.

"За добу 25 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 4647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 448, медпрацівників – 57). Також за минулу добу: госпіталізовано – 2325 осіб; летальних випадків – 69; одужало – 983 особи", - повідомили в МОЗ.

Напередодні, 25 вересня, зафіксовано 8267 нових випадків захворювання на СOVID-19, 24 вересня - 9058 нових випадків захворювання на СOVID-19, 23 вересня - 7866 нових випадків захворювання на СOVID-19, 22 вересня - 6754 нові випадки захворювання на СOVID-19, 21 вересня - 5159 нових випадків захворювання, 20 вересня було 2265 нових випадків захворювання на СOVID-19, 19 вересня повідомлялося про 3983 випадків інфікування коронавірусом, 18 вересня зафіксовано 6234 нові випадки захворювання, 17 вересня - 6624 нові випадки захворювання на СOVID -19.

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Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 392 397 осіб, видужала 2 244 192 особи, летальних випадків - 55 626.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.