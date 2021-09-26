Держприкордонслужба за місяць виявила понад 500 недійсних COVID-сертифікатів
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"За місяць прикордонники провели майже триста тисяч перевірок COVID-сертифікатів у українців, які поверталися з-за кордону, а також в іноземців. Понад пів тисячі з них виявилися недійсними", - сказав Демченко.
Він уточнив, що програмне забезпечення позначило як недійсні 575 сертифікатів із 290 000 (менш як 0,2%).
За словами прессекретаря, частина документів "мала явні ознаки підробки". У цих випадках прикордонники передають інформацію правоохоронним органам.
Решту власників сертифікатів, з якими виникли проблеми під час верифікації документа, після повернення в Україну було відправлено на карантин, зазначив Демченко.
Прикордонники перевіряють QR-код на сертифікатах за допомогою електронного пристрою з програмним забезпеченням SafeBorder від Мінцифри.
До мережі цифрових сертифікатів підключено понад 40 країн.