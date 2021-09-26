Новини

В Україні оголошено штормове попередження

8 15518
В Україні оголошено штормове попередження
Погода в Україні в неділю, 26 вересня, може погіршитися. На сході, півдні і в центральній частині країни оголошено штормове попередження. Швидкість вітру сягатиме 20 м/с.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що за даними Гідрометцентру, 26 вересня в східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду (I рівень небезпеки, жовтий).

Також читайте: Кульбіда про загрозу природних катаклізмів в Україні: До цього треба бути готовими завжди

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ***
    Красива осінь вишиває клени
    Червоним, жовтим, срібним, золотим.
    А листя просить: - Виший нас зеленим!
    Ми ще побудем, ще не облетим.

    Жоржини просить: - Дай нам тої втіхи!
    Сади прекрасні, роси - як вино.
    Ворони б'ють надкльовані горіхи.
    А що їм, чорним? Чорним все одно.

    (Ліна Костенко)
  • Максим Максимович b5166c8f
  • Юрій Ан
    Не пора ли восстановить прежнюю версию сайта, а гениального разработчика новой отослать прижигать пріщики?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини