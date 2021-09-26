В Україні оголошено штормове попередження
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Погода в Україні в неділю, 26 вересня, може погіршитися. На сході, півдні і в центральній частині країни оголошено штормове попередження. Швидкість вітру сягатиме 20 м/с.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що за даними Гідрометцентру, 26 вересня в східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються пориви вітру 15-20 метрів на секунду (I рівень небезпеки, жовтий).