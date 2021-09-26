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Турецькі "Байрактари" перебувають "там, де потрібно бути", - головком ЗСУ Залужний

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Турецькі "Байрактари" перебувають "там, де потрібно бути", - головком ЗСУ Залужний
Інформація про те, ніби куплені в Туреччині бойові безпілотники "Байрактар" перебувають на складах, застаріла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Станом на зараз "Байрактари" перебувають там, де й потрібно бути, і там, де їм більш за все необхідно бути. Тому на складах їх немає на сьогодні жодного. Вони розосереджені по аеродромах і виконують завдання, у тому числі бойові", – сказав Залужний.

На уточнювальне запитання, чи на лінії фронту вони теж можуть бути, головнокомандувач уточнив – "там, де треба".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немає жодних заборон стріляти у відповідь на провокації російських терористів, - головком ЗСУ Залужний

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Топ коментарі

  • антон ветров 04590c7a
    Чувак надо писать не сепаров а российских наемников а то может закрадываться мысли что у нас гражданская война сечешь.
  • Small Jerboa
    Та НЕ ЗАЛИВАЙ!
    Приказ ГовноКомандующего Бубочки о ЗАПРЕТЕ применения беспилотников на фронте, до сих пор НЕ ОТМЕНЕН.
    Так, что никаких "боевых задач".
  • violator
    они как и все МВД и ВСУ занимаются самым важным . ищут стрелка покусившегося на Шефира
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