Росія відправить у Малі приватну військову компанію, - Лавров

Влада Малі звернулася до російської приватної військової компанії (ПВК) для сприяння в боротьбі з терористами.

Про це в суботу, 25 вересня, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, спілкуючись із журналістами в кулуарах Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Німецьку хвилю".

"Вони звернулися до приватної військової компанії з Росії у зв'язку з тим, що, як я розумію, Франція хоче суттєво скоротити свій військовий контингент, який там перебував і повинен був, як усі розуміли, боротися з терористами, що засіли в районі під назвою Кідаль", - цитує російського міністра закордонних справ агенція ТАСС.

За словами Лаврова, у французьких військових "нічого не вийшло, і терористи там, як і раніше, правлять бал".

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"Оскільки малійська влада оцінила свої власні здібності як недостатні без зовнішньої підтримки і оскільки зовнішня підтримка скорочується з боку тих, хто обіцяв допомагати викорінювати тероризм, вони звернулися до приватної російської військової компанії", - стверджує глава МЗС РФ.

Напередодні міністр закордонних справ Малі Абдулай Діоп після зустрічі з Сергієм Лавровим у Нью-Йорку заявив, що не вважає за необхідне обговорювати з Росією повідомлення про розміщення в африканській країні російської приватної військової компанії Вагнера. "Нам не потрібно обговорювати цю сферу, зокрема це питання. Ми лише обговорюємо нашу співпрацю з Росією", - наводить його слова "Інтерфакс".

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