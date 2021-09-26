Росія відправить у Малі приватну військову компанію, - Лавров
Про це в суботу, 25 вересня, заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров, спілкуючись із журналістами в кулуарах Генасамблеї ООН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Німецьку хвилю".
"Вони звернулися до приватної військової компанії з Росії у зв'язку з тим, що, як я розумію, Франція хоче суттєво скоротити свій військовий контингент, який там перебував і повинен був, як усі розуміли, боротися з терористами, що засіли в районі під назвою Кідаль", - цитує російського міністра закордонних справ агенція ТАСС.
За словами Лаврова, у французьких військових "нічого не вийшло, і терористи там, як і раніше, правлять бал".
"Оскільки малійська влада оцінила свої власні здібності як недостатні без зовнішньої підтримки і оскільки зовнішня підтримка скорочується з боку тих, хто обіцяв допомагати викорінювати тероризм, вони звернулися до приватної російської військової компанії", - стверджує глава МЗС РФ.
Напередодні міністр закордонних справ Малі Абдулай Діоп після зустрічі з Сергієм Лавровим у Нью-Йорку заявив, що не вважає за необхідне обговорювати з Росією повідомлення про розміщення в африканській країні російської приватної військової компанії Вагнера. "Нам не потрібно обговорювати цю сферу, зокрема це питання. Ми лише обговорюємо нашу співпрацю з Росією", - наводить його слова "Інтерфакс".