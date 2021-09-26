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З вівторка очікується дводенна магнітна буря потужністю 5 балів

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З вівторка очікується дводенна магнітна буря потужністю 5 балів
У вівторок, 28 вересня, очікується дводенна магнітна буря потужністю 5 балів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Незначне підвищення сонячної активності чекає нас у неділю, 26 числа. А у вівторок, 28 вересня, очікується дводенна магнітна буря потужністю 5 балів. Таку бурю класифікують як несильну, проте такі спалахи трапляються рідко.

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У небезпечні дні у метеозалежних, літніх, вагітних і в людей з хронічними хворобами можливе погіршення самопочуття. Магнітна буря може викликати такі симптоми:

  • запаморочення;
  • головний біль;
  • нудота;
  • підвищений тиск;
  • безсоння;
  • біль у серці;
  • загострення хронічних захворювань.

Негативний вплив бурі можна звести до мінімуму, якщо за кілька днів до бурі і в небезпечні дати почати дотримуватися певних правил.

  1. Спіть не менше восьми годин і лягайте в той самий час.
  2. Відмовтеся від кави, сигарет, алкоголю в небезпечні дати.
  3. Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
  4. Обмежте вживання жирних, гострих і смажених страв.
  5. Приймайте контрастний душ.

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Магнітні бурі - це зміни магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також на людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може позначитися на здоров'ї.

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Топ коментарі

  • marusia klimova
    У монобольшинства другие зависимости
  • Привет
    Информация для особо мнительных...😀
    Была бы от этого прививка...они бы уже в очереди выстроились...
  • PREDATOR PREDATOR
    Потрібно в ООН зібратися,виділити гроші з бюджетів країн і заборонити магнітні бурі.
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