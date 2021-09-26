З вівторка очікується дводенна магнітна буря потужністю 5 балів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
Незначне підвищення сонячної активності чекає нас у неділю, 26 числа. А у вівторок, 28 вересня, очікується дводенна магнітна буря потужністю 5 балів. Таку бурю класифікують як несильну, проте такі спалахи трапляються рідко.
У небезпечні дні у метеозалежних, літніх, вагітних і в людей з хронічними хворобами можливе погіршення самопочуття. Магнітна буря може викликати такі симптоми:
- запаморочення;
- головний біль;
- нудота;
- підвищений тиск;
- безсоння;
- біль у серці;
- загострення хронічних захворювань.
Негативний вплив бурі можна звести до мінімуму, якщо за кілька днів до бурі і в небезпечні дати почати дотримуватися певних правил.
- Спіть не менше восьми годин і лягайте в той самий час.
- Відмовтеся від кави, сигарет, алкоголю в небезпечні дати.
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
- Обмежте вживання жирних, гострих і смажених страв.
- Приймайте контрастний душ.
Магнітні бурі - це зміни магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також на людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може позначитися на здоров'ї.