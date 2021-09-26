З вівторка очікується дводенна магнітна буря потужністю 5 балів

У вівторок, 28 вересня, очікується дводенна магнітна буря потужністю 5 балів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Незначне підвищення сонячної активності чекає нас у неділю, 26 числа. А у вівторок, 28 вересня, очікується дводенна магнітна буря потужністю 5 балів. Таку бурю класифікують як несильну, проте такі спалахи трапляються рідко.

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У небезпечні дні у метеозалежних, літніх, вагітних і в людей з хронічними хворобами можливе погіршення самопочуття. Магнітна буря може викликати такі симптоми:

запаморочення;

головний біль;

нудота;

підвищений тиск;

безсоння;

біль у серці;

загострення хронічних захворювань.

Негативний вплив бурі можна звести до мінімуму, якщо за кілька днів до бурі і в небезпечні дати почати дотримуватися певних правил.

Спіть не менше восьми годин і лягайте в той самий час. Відмовтеся від кави, сигарет, алкоголю в небезпечні дати. Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Обмежте вживання жирних, гострих і смажених страв. Приймайте контрастний душ.

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Магнітні бурі - це зміни магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також на людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може позначитися на здоров'ї.