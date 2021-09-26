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Залужний про заборгованість перед військовими: "Держава в особі Мінфіну запевнила Міноборони, що все буде виплачено"

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Залужний про заборгованість перед військовими: "Держава в особі Мінфіну запевнила Міноборони, що все буде виплачено"
Найближчим часом погасять усі заборгованості перед військовослужбовцями ЗСУ за одноразовими виплатами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, минулого тижня міністр оборони проводив нараду з цього приводу: "Держава в особі Мінфіну запевнила Міноборони про те, що все буде виплачено".

"За тією інформацією, яка в мене є, призупинені були знову ж таки у зв’язку з тим, що виділили коштів менше. Грошей було закладено менше спочатку в бюджеті, тому їх отримували менше. Мова ведеться про одноразові виплати, дійсно які є обов’язкові. Ми закрили червень місяць оздоровчими. Ну не ми, а Міноборони заплатило людям гроші, тим, які вже до червня місяця у відпустках побували, червень включно. Стали виплачувати. Гроші тепер пішли на оплату липня місяця", – розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про заборгованість перед військовослужбовцями за "бойовими виплатами" - це фейк, - Шмигаль

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Государство це Бубачка, а він оманський брехун.
  • Алекс Мышкевич
    Литва планує БЕЗКОШТОВНО (!!!) передати українській армії військову амуніцію вартістю понад 677 тис євро.

    У Міноборони Литви уточнили: Збройні сили України отримають 490 бронежилетів на 617 801 євро і стільки ж балістичних поясів вартістю 59 290 евро.
    https://zn.ua/ukr/WORLD/litva-hotujetsja-bezkoshtovno-peredati-ukrajini-amunitsiju-na-677-tisjach-jevro-zmi.html

    паскуди ЗЄльоні, у вас совість є ?
    Литва із населенням всього 2 800 тис. (половина Києва) безкоштовно допомагає Україні бронежилетами, як у 2014 році

    Слава Литві !
    Дякуємо !
    ЗЕ-банду геть !
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Мы закрыли июнь оздоровительными. Ну не мы, а Минобороны заплатило людям деньги, тем, которые уже до июня месяца в отпусках побывали, июнь включительно - цитата

    *** напомнило:
    Машинисту крана была выплачена премия, которая проведена строго по смете как оплата дневного сторожа. Дневной сторож был оплачен, строго по смете, как укладка асфальта, а работы по укладке асфальта были оплачены, строго по смете, как работы по озеленению.

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