Залужний про заборгованість перед військовими: "Держава в особі Мінфіну запевнила Міноборони, що все буде виплачено"

Найближчим часом погасять усі заборгованості перед військовослужбовцями ЗСУ за одноразовими виплатами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, минулого тижня міністр оборони проводив нараду з цього приводу: "Держава в особі Мінфіну запевнила Міноборони про те, що все буде виплачено".

"За тією інформацією, яка в мене є, призупинені були знову ж таки у зв’язку з тим, що виділили коштів менше. Грошей було закладено менше спочатку в бюджеті, тому їх отримували менше. Мова ведеться про одноразові виплати, дійсно які є обов’язкові. Ми закрили червень місяць оздоровчими. Ну не ми, а Міноборони заплатило людям гроші, тим, які вже до червня місяця у відпустках побували, червень включно. Стали виплачувати. Гроші тепер пішли на оплату липня місяця", – розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інформація про заборгованість перед військовослужбовцями за "бойовими виплатами" - це фейк, - Шмигаль