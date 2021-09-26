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Усі контрснайперські групи ЗСУ задіяні на Донбасі, - Залужний

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Усі контрснайперські групи ЗСУ задіяні на Донбасі, - Залужний
Усі контрснайперські групи, які є в Збройних силах України, задіяні на Донбасі. Вони перебувають на передньому краї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

 "Я доповідаю і відповідаю, що всі контрснайперські групи, які у нас є, зараз на передньому краї. Усі", - зазначив він.

За його словами, деякі контрснайперські радарні комплекси західного виробництва не зовсім влаштовують українських військових.

"Тобто якщо сьогодні говорити про масове застосування радарних і оптичних комплексів контрснайперської боротьби, то про це не йдеться. Але все, що можна застосувати, всі гвинтівки, всі снайпери, всі тепловізори, які є, всі камери нічного бачення, які є, зараз працюють разом з ними, всі повністю ", - додав Залужний.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    По его словам, некоторые контрснайперские радарные комплексы западного производства не совсем устраивают украинских военных. Источник: https://censor.net/ru/n3290449


    Бинокли производства ссср это самое то
  • Алекс Мышкевич
    щось погано працюють наші контрснайпери

    може попросити Пороха ще снайперських гвинтівок докупити,
    бо попередні куплені ним вже спизж..ні
  • Прощай немытая раССея
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