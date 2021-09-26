Топменеджера часів Януковича Кузяру екстрадували в Україну і заарештували, оскільки він свідок у справі Медведчука, - ЗМІ

Радника ексміністра енергетики України за часів Януковича Сергія Кузяру екстрадували в Україну і згодом заарештували через те, що він проходить як свідок у справі нардепа від ОПЗЖ та кума Путіна Віктора Медведчука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише OBOZREVATEL, посилаючись на джерела в Офісі генерального прокурора України.

Відомо, що Кузяра раніше був виконавчим директором депутата від ОПЗЖ у справах, інформація про які стала відома після публікації "плівок Медведчука". Зокрема, йдеться про такі епізоди, починаючи з 2014 року:

- Медведчук обговорював з колишнім помічником президента РФ В'ячеславом Сурковим закупівлю Україною струму в РФ, а також постачання електроенергії в тимчасово окупований Крим.

- Крім того, Медведчук домовлявся про закупівлю вугілля у бойовиків, які захопили частину Донецької і Луганської областей. Він активно лобіював це питання в українському уряді, паралельно спілкуючись з керівництвом РФ.

- Згідно з інформацією на "плівках", напередодні офіційних газових переговорів у жовтні 2014 року Медведчук міг зустрічатися в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним, а в Москві - з главою "Газпрому" Олексієм Міллером і профільним міністром Олександром Новаком, щоб обговорити подробиці контракту.

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За даними ЗМІ, Кузяра може бути причетний до нелегального вивезення вугілля з території самопроголошених терористичних "Л/ДНР" як "зв'язковий". Попередньо, одна з ключових ролей у схемі також у бізнесмена Миколи Горобця, а ось куратором в медіа називають Медведчука.

Одним із завдань Кузяри нібито було переведення в готівку грошей за антрацит і передавання коштів на окуповані території.

Повідомляють, що останнім часом Сергій Кузяра проживав в Україні, проте коли дізнався, що його хочуть допитати у справі Медведчука, втік до Туреччини. Звідти він планував перебратися в Росію. Однак це йому не вдалося - Кузяру екстрадували на батьківщину завдяки співпраці українських і турецьких правоохоронних органів. Після чого заарештували із заставою в 500 млн гривень.

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За часів президентства Віктора Януковича Кузяра обіймав посаду радника міністра енергетики та вугільної промисловості.

До 2011 року він працював у вугільній компанії Ігоря Гуменюка "Інвестиції і розвиток", а також був менеджером в його "АРС-Холдинг", який Гуменюк пізніше продав Рінату Ахметову.

Після цього Сергій Кузяра почав працювати на сина Януковича Олександра. Він був одним із топменеджерів його підприємств "Донбаський розрахунково-фінансовий центр" і МАКО-холдинг.

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Нагадаємо, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри в державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд узяв Медведчука під домашній арешт.