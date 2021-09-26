Закон про олігархів потрібен для відволікання уваги українців від корупції з тарифами на газ, - Тимошенко
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила на токшоу "Свобода слова Савіка Шустера".
"А я вам скажу, чому це робиться. Це робиться тільки для однієї мети. 64 мільярди вкрадено в "Укрзалізниці". 225 млрд у НАК "Нафтогаз". Ви ж не знаєте про цей скандал, а його закрили усіма цими гучними подіями. І всі телевізійні канали показують ці гучні події, порожні абсолютно", - заявила Тимошенко.
Скандальне голосування за закон про олігархів, за словами Тимошенко, навмисно організували, щоб відвернути увагу від заяв топменеджера "Нафтогазу" про собівартість українського газу на рівні 1 грн/куб. м при продажу газу населенню 7,99 грн/куб. м.
Тимошенко зазначила, що ухвалений Радою закон про олігархів абсолютно неробочий і найближчим часом буде скасований через грубе порушення Конституції.
"Оскільки процедуру було грубо порушено, тепер будь-хто з депутатів збирає підписи і може звернутися до Конституційного Суду. Залізобетонна підстава скасувати за порушення процедури цей "антиолігархічний" закон, як ухвалений у неконституційний спосіб. Я вам гарантую, що він буде скасований", - зазначила Тимошенко .
Нагадаємо, 23 вересня депутати "Слуги народу" за підтримки груп "За Майбутнє" і "Довіра", близьких до олігархів Ігоря Коломойського і Андрія Веревському, ухвалили проєкт закону в другому читанні.
24 вересня виявилося, що проєкт потребує повторного голосування через правову колізію, що виникла під час голосування.
Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема, посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.