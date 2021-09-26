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Для програми кредитування житла українцям Кабмін виділив 20 млрд грн, - Шмигаль

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Для програми кредитування житла українцям Кабмін виділив 20 млрд грн, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що на житлові кредити для українців виділили 20 мільярдів грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Прем'єр зазначив: "Ще більше українців зможуть отримати доступне житло. Уряд цього тижня підтримав рішення про збільшення статутного капіталу "Укрфінжитло" на 20 млрд грн. Ці кошти спрямують на реалізацію програми Президента "Доступна іпотека" щодо забезпечення громадян житлом за умовами іпотечного кредитування і фінансового лізингу ".

"Завдяки цьому рішенню ще кілька десятків тисяч сімей зможуть придбати собі житло за вигідними умовами", - підкреслив Шмигаль.

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Топ коментарі

  • violator
    а список "простых украинцев" для которых это выделено прилагается ? и на сколько сильно он совпадает со списком фракции Слуги Народа в Верховной Раде ?
  • Dietrich Berg
    Выгодные условия это когда за квартиру которая стоит 1 миллион 600 тыс грн. При первом взноса 600 тыс грн за 20 лет отдашь еще 4 миллиона. Если не пересмотрят % не в твою пользу - тогда еще больше...
  • Green sheet
    Задолбали вы уже разворовывать миллиарды под социальные лозунги. Знаем мы как вы даете ети кредиты и кому. Лучше бы заводы по производству стройматериалам в частности утеплителям построили. Почему у нас утеплитель и фанера идет из Беларашки и Рашки по заоблачным ценам? Вот вам и цены на жилье. Снимите ПДВ с утеплительных материалов и сразу и жилье и потребление енергоносителей упадет. Но тогда что же наша власть будет воровать и под какие проекты выделять миллиарды, вопрос
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