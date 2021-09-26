Для програми кредитування житла українцям Кабмін виділив 20 млрд грн, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що на житлові кредити для українців виділили 20 мільярдів грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Прем'єр зазначив: "Ще більше українців зможуть отримати доступне житло. Уряд цього тижня підтримав рішення про збільшення статутного капіталу "Укрфінжитло" на 20 млрд грн. Ці кошти спрямують на реалізацію програми Президента "Доступна іпотека" щодо забезпечення громадян житлом за умовами іпотечного кредитування і фінансового лізингу ".

"Завдяки цьому рішенню ще кілька десятків тисяч сімей зможуть придбати собі житло за вигідними умовами", - підкреслив Шмигаль.

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