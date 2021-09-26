Закон про олігархів дає Зеленському та РНБО непередбачені законом повноваження, що є елементом узурпації влади, - Рябошапка
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком", таку оцінку дав ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Якщо говорити про закон щодо деолігархізації, що він дає людям: я відкрив пояснювальну записку, там слова "люди" чи "людина" взагалі немає. Там є про президента, про його кишеньковий орган і про збільшення повноважень президента – це суто логічний висновок, навіщо президенту такі повноваження", – сказав ексгенпрокурор, коментуючи заявку ексміністра фінансів Олександра Данилюка про спробу узурпації влади чинним президентом.
Рябошапка зазначив, що закон жодним чином не збільшить надходження до бюджету і не поліпшить добробуту громадян.
Нагадаємо, 23 вересня депутати "Слуги народу" за підтримки груп "За Майбутнє" і "Довіра", близьких до олігархів Ігоря Коломойського й Андрія Веревського, прийняли проєкт закону в другому читанні.
24 вересня з’ясувалося, що проєкт вимагає повторного голосування через правову колізію, що виникла під час голосування.
Голосування викликало різку реакцію західних ЗМІ і дипломатів. Зокрема, посол Канади заявила, що закон містить небезпеку і протидіяти так званим олігархам потрібно методом реформ правоохоронної і судової системи.