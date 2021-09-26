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Текстове розслідування Bellingcat у справі "вагнерівців" вийде не пізніш кінця жовтня, - засновник групи Хіггінс

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Текстове розслідування Bellingcat у справі "вагнерівців" вийде не пізніш кінця жовтня, - засновник групи Хіггінс
Текстове розслідування команди Bellingcat у справі "вагнерівців" має бути оприлюднено не пізніше кінця жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу сказав засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс.

За його словами, розслідування у справі "вагнерівців" завершено і наразі перебуває на стадії написання.

"Через його складність та кількість доказів, які у нас є, процес написання займає багато часу, але ми дуже намагаємося підготувати текстову частину розслідування не пізніше кінця жовтня. Частково затримка була пов'язана з величезним обсягом серйозних розслідувань, над якими працює команда, які іноді вимагають пріоритетності перед іншими розслідуваннями, але ми докладаємо всіх зусиль, щоб матеріал було опубліковано в найближчі тижні. Відеочастина розслідування вийде наступного року, але, з огляду на затримки, я не хотів би називати конкретну дату", - розповів він.

Читайте також: Bellingcat упродовж двох тижнів оприлюднить текст розслідування про "вагнерівців"

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Вместо марта, конец октября... Да уж братцы, что-то вы слегка затянули, снизили накал и вызвали к себе некое недоверие, сори
  • Чайка Київ
    Як Грозев міг обіцяти вихід фільму у березні, якщо у березні він проводив зйомки у Києві?
    Це вскиди дмітрія штопаного, для того, щоб знизити накал і довіру.
    "Я бачу багато спекуляцій в українських ЗМІ про наше розслідування, що продовжується. Прошу звернути увагу, що більшість повідомлень неправдиві або базуються на брехливій або бажаній інформації. Так, ми працюємо над багатьма розслідуваннями одночасно, але ми не знаємо результату, поки не завершимо", - зазначив Грозєв.
  • Чайка Київ
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