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Російського шамана Габишева, який хотів "вигнати Путіна", забрали на примусове лікування

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Російського шамана Габишева, який хотів "вигнати Путіна", забрали на примусове лікування
У російському регіоні Якутія шамана Олександра Габишева, який у 2019 році відправився в Москву для здійснення "обряду вигнання Путіна", відвезли на примусове лікування у медичний заклад. Куди саме відправили шамана, невідомо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це проєкту Радіо Свобода повідомив адвокат Олексій Прянишников.

Про те, що Габишева, який перебував у СІЗО, відправили до клініки, адвокатам повідомили співробітники ізолятора.

Прянишников зазначив, що шамана відвезли в лікарню, оскільки набув чинності вирок про його примусове лікування в психіатричному стаціонарі.

Раніше під час засідання суду були відхилені аргументи захисту, що провина Габишева у кримінальних справах про екстремізм і про застосування насильства до співробітників правоохоронних органів під час затримання в січні не доведена, а висновки експертів Якутського психіатричного диспансеру про його неосудність необґрунтовані.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    В России торжественно открыли деревянный уличный туалет для водителей маршруток



    России в городе В Ангарске, находящемся в Иркутской области, официально открыли деревянный туалет для водителей автобусов.

    Об этом в субботу, 25 сентября сообщает Telegram-канал "Подъем".

    Для того, чтобы открытие общественной уборной было по-настоящему торжественным, там даже повесили плакат и цветные воздушные шары.

    Презентовали новый санитарный узел на конечной станции автобусного маршрута №7.

    Сами же водители для большего комфорта на улице возле туалета устроили еще умывальник и прикрепили зеркало. Кроме того, прямо возле туалета стоит лавка, где можно посидеть, пока не приехал автобус.

    абзавидоваться жеж можно
  • Senator S 01a656ec
    Сильно легитимный кремлевский КГБист за 21 год у Корыта кого только не убивал....мантра такая...мочить в сорттире собственное быдло.... Сралин Джугашвили научил Швондеров Шариковых РАБссии очень умело....
  • Привет
    Кроме того, прямо возле туалета стоит лавка, где можно посидеть, пока не приехал автобус

    И вдохнуть освежающего аромата родины...😀
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