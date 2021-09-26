На сесії у ПАРЄ обговорюватимуть питання окупованого Криму

У понеділок, 27 вересня, у Страсбурзі в очно-дистанційній формі стартує осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. ПАРЄ має вирішити, на які теми будуть проведені термінові і поточні дебати. Серед запропонованих є і питання тимчасово окупованого Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише УНН із посиланням на порядок денний сесії.

Зокрема, повідомляється, що запити на проведення термінових дебатів надійшли щодо ситуації в Афганістані, посилення міграційного тиску на кордонах Латвії, Литви і Польщі з Білоруссю, нового проєкту протоколу до Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність.

Також надійшли запити на проведення дебатів із питань: "Західні Балкани між демократичними викликами і європейськими сподіваннями: яка роль Ради Європи?", "Політичне переслідування Росією корінних народів Криму", а також "Рішення Європейського суду з прав людини у справі "Картер проти Росії" та дії, вжиті для вбивства осіб на європейській території".

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У понеділок, 27 вересня, також має відбутися обговорення на тему гуманітарних наслідків конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, відновлення суспільної довіри шляхом зміцнення соціальних прав та активізації боротьби з так званими злочинами честі.

Окрім того, Асамблея обговорить питання про гендерну представленість у своїх лавах, а також керівні принципи щодо парламентських імунітетів, якими користуються члени Парламентської асамблеї.

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